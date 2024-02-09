Стало известно, каких российских блогеров внесут в черный список Малькевич: ОП России создаст черный список российских блогеров на YouTube

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Общественная палата России сформирует черный список блогеров, которые имеют каналы на YouTube, заявил первым зампред комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич во время круглого стола «Свой среди чужих? Российские блогеры на экстремистских иностранных площадках». По его словам, первая часть перечня будет посвящена лицам, работающим на детскую аудиторию.

Общественная палата сейчас в том числе начинает работать над черным списком блогеров, работающих на платформе YouTube. Мы его опубликуем, потому что это люди, которые сознательно не работают в российских соцсетях, позиционируя себя как российские блогеры, — сообщил Малькевич.

Он пояснил, что черный список будет создан для стимулирования перехода блогеров на отечественные социальные сети. Малькевич подчеркнул, что в дальнейшем эта программа ОП РФ должна стать основой для разработки мер по отношению к контентмейкерам, которые игнорируют российские платформы.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Евгений Попов ранее заявил, что депутаты получают много обращений по теме закрытия YouTube, однако пока подобные меры не подготавливаются. Он предположил, что ситуация связана с отсутствием полноценной российской альтернативы. По словам Попова, призывы заблокировать YouTube в России, в частности, поступают от лидеров общественного мнения.