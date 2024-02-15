Стало известно, каких психологов чаще всего ищут россияне «Коммерсант»: россияне чаще ищут детских и семейных психологов

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В 2024 году россияне чаще всего ищут в Сети услуги детских, семейных психологов, а также специалистов по работе с алкогольной зависимостью, передает «Коммерсант» со ссылкой на данные анализа платформы услуг. Аналитики подсчитали, что в январе и феврале 2024 года психологов искали на 35% чаще, чем в тот же период 2023-го.

В феврале этого года на детских психологов он (спрос. — NEWS.ru) вырос на 63% по сравнению с прошлым февралем, на семейных — на 52%. На третьем месте специалисты, которые помогают преодолеть проблемы, связанные с алкогольной зависимостью. Причем динамика спроса на их услуги еще выше — интерес россиян к ним вырос на 85%, — говорится в сообщении.

Кроме того, по подсчетам экспертов, спрос растет на услуги сексологов (+9%) и гипнотерапевтов (+60%). Психологи, специализирующиеся на профориентации, напротив, стали менее востребованными (-48%). «Коммерсант» отмечает, что наибольшим спросом пользуются онлайн-консультации, их стали искать на 39% чаще. Средняя стоимость сессии, по данным издания, осталась прежней, она составляет 1800 рублей. Цены на услуги зависят от сложности запроса клиента, продолжительности и частоты сеансов, а также опыта специалиста.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов заявил, что предложение расширить перечень специалистов без медицинского образования, имеющих наравне с врачами право на оказание медицинской помощи, будет полезным. Он подчеркнул, что допуск к медицинской реабилитации пациентов таких специалистов, как логопеды, психологи и физиотерапевты, поможет скорейшему восстановлению здоровья больных. Как отметил парламентарий, реабилитация является очень важной и обязательной фазой лечения.