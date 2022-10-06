Добровольцам назвали причины отказа при частичной мобилизации «Объясняем.рф»: добровольцам при мобилизации могут отказать по здоровью и гражданству

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянам, которые добровольно отправились в военкоматы в рамках частичной мобилизации, могут отказать по ряду причин, пишут авторы портала «Объясняем.рф». Так, призыву не подлежат лица, испытывающие серьезные проблемы со здоровьем, граждане других стран, а также те, кому уже исполнилось 60 лет.

Отказать в участии в СВО в качестве добровольца могут, если состояние здоровья гражданина не позволяет ему выполнять поставленные задачи; если он достиг предельного возраста для добровольца — 60 лет; если он не является гражданином России, — говорится в сообщении.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, что со дня объявления в России частичной мобилизации на «Госуслуги» поступило более 70 тысяч запросов от граждан об участии в спецоперации на Украине в качестве добровольцев.

Сервис «Стать добровольцем», разработанный Минобороны, был запущен на портале госуслуг по поручению премьер-министра Михаила Мишустина в минувшие выходные. Желающим принять участие в спецоперации необходимо кликнуть на соответствующий баннер, заполнить анкету, выбрать военкомат, куда будет удобно обратиться, и отправить заявку. Через два дня заявителю придет уведомление с датой и временем посещения военкомата и списком необходимых вещей.