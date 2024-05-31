Стало известно, какие женщины считаются самыми красивыми для ИИ WP: худые и белые женщины являются самыми красивыми по мнению ИИ

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Искусственный интеллект считает красивыми худых и белых женщин без признаков старения, выяснили журналисты The Washington Post. Они попросили три нейросети (MidJourney, DALL-E и Stable Diffusion) сгенерировать соответствующие изображения. Результат был схож у всех систем.

По информации издания, признаки старения прослеживались лишь у 2% сгенерированных ИИ женщин. Более половины из них были белыми, 39% имели средний тон кожи, и лишь 9% оказались темнокожими.

Несмотря на растущее количество генераторов изображений с искусственным интеллектом, все они выдали удивительно похожие ответы, когда им предложили изобразить красивую женщину, — говорится в материале.

При запросе на «нормальных» женщин нейросети вновь показали изображения с худыми представительницами этого пола. У 98% из них была белая кожа. При этом морщины и седые волосы прослеживались на 40% изображений.

Ранее сообщалось, что разработавшая ChatGPT американская компания OpenAI приступила к обучению усовершенствованной модели искусственного интеллекта, которая придет на смену системе GPT-4, лежащей в основе ее чат-бота. Кроме того, как сказано в пресс-релизе на сайте компании, будет создан комитет для консультаций совета директоров по вопросам безопасности проектов OpenAI.