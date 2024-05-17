Стало известно, какие земли депутаты хотят выдавать ветеранам «Новые люди» предложили выделять ветеранам только земли с инфраструктурой

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В правительство на рассмотрение направлен законопроект, согласно которому ветеранам боевых действий будут выделяться земли на бесплатной основе, только если на них есть вся необходимая инфраструктура, передает РИА Новости. Соответствующий документ, составленный депутатами от партии «Новые люди» Амиром Хамитовым и Владиславом Даванковым, может выступить в силу с января 2025 года.

Изменениями в Земельный кодекс Российской Федерации предлагается решить указанную проблему и законодательно закрепить норму об обязательности наличия соответствующей транспортной и инженерной инфраструктуры на выделяемых гражданам на безвозмездной основе земельных участках, — указано в описании законопроекта.

Суть идеи заключается в законодательном закреплении о наличии транспортной и инженерной инфраструктуры. Вопрос с уже выданными участками предлагается урегулировать до 1 января 2027 году — к этому сроку должны быть оборудованы необходимые коммуникации. Сам Даванков заявил, что его фракции часто приходят обращения от граждан, которые пожаловались на недостаточный уровень инфраструктуры, поскольку им самим приходиться подводить воду, газ, электричество. Аналогичная проблема наблюдается с дорогами.

Ранее руководитель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева сообщила, что около 50% ветеранов спецоперации после демобилизации стараются получить высшее образование и в дальнейшем планируют устроиться на работу. По ее словам, благодаря фонду уже трудоустроено более трех тысяч участников СВО.