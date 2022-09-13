Стало известно, какие выплаты могут получить многодетные семьи

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Многодетные семьи в России могут получить медаль ордена «Родительская слава», орден «Родительская слава» и звание «Мать-героиня». За каждую награду власти выплачивают денежное пособие. Так, за медаль «Родительская слава» семье дают 200 тысяч рублей, сообщает «МК в Мурманске».

Медаль ордена «Родительская слава» могут получить родители или усыновители четырех и более детей. Это может быть и родитель из неполной семьи. Что касается условий, обязательно должно быть наличие гражданства РФ, достижение младшим ребенком возраста трех лет, воспитание усыновленных детей в течение не менее пяти лет. Выплата установлена в размере 200 тысяч рублей, — пишет издание.

Кроме того, родители или усыновители, как состоящие в браке, так и из неполной семьи, которые воспитывают не менее семи детей, могут получить орден «Родительская слава». Седьмой ребенок при этом должен быть не моложе трех лет. Срок усыновления или удочерения — не менее пяти лет. За это семья получит орден из серебра с позолотой и 500 тысяч рублей.

Звание «Мать-героиня» присваивается гражданкам РФ, которые родили и воспитали не менее десяти детей. Младший из них должен быть старше одного года. За это женщина получит орден из золота с бриллиантом и один миллион рублей.

Для получения наград недостаточно только родить и воспитать детей. При присвоении орденов учитывается уровень социальной ответственности семьи.

В Госдуме ранее предложили частично или полностью списать ипотеку многодетным семьям. Первый замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи Татьяна Буцкая заявила, что подобные меры станут осязаемым решением проблем для многодетных семей.