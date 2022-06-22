Стало известно, какие вирусы передаются через глаза

Фото: Андрей Егоршев/NEWS.ru

Ученые из Университета Флиндерса обнаружили особый вид клеток в сетчатке человеческого глаза, которые способны удерживать различные вирусные инфекции, сообщает Medical Xpress. По словам специалистов, одной из таких инфекций является лихорадка Эбола.

В качестве эксперимента ученые использовали клетки из глазного банка SA Eye Bank и заразили их вирусами Эбола, Рестон и Зика. По результатам исследования наиболее подверженными заражению оказались клетки сетчатки глаз.

У пациентов с болезнью глаз, вызванной лихорадкой Эбола, наблюдаются характерные рубцы на сетчатке, что позволяет предположить, что в заболевание вовлечен пигментный эпителий сетчатки. Мы также обнаружили аналогичные результаты при изучении клеток, инфицированных вирусами Рестон и Зика, — рассказал старший автор исследования Джастин Смит.

Он также отмечает, что сами вирусы были выбраны неслучайно, поскольку они вызывают воспаление глаз, известное как увеит. При распространении лихорадки Эбола это был один из наиболее частых симптомов.

Также специалисты подчеркивают, что исследование предполагает возможность мониторинга этих клеток во время острой вирусной инфекции для выявления пациентов с самым высоким риском увеита.

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