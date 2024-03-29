Стало известно, какие условия в СИЗО для террористов поддерживают россияне Порядка 50% россиян считают, что террористы должны пребывать в суровых условиях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Половина россиян поддерживают идею, что террористов из «Крокус Сити Холла» нужно содержать в суровых условиях перед судом, следует из результатов опроса NEWS.ru. Однозначно положительно на соответствующий вопрос ответили 50% респондентов. Свое мнение высказали более пяти тысяч человек.

Отмечается, что 24% опрошенных вообще призвали казнить террористов без суда, поскольку «и так все ясно». Однако 16% предложили перевести злоумышленников на общий режим, как видно, для того, чтобы им предстояло на себе испытать «расположение» сокамерников. И еще 10% считают, что подозреваемых в теракте, наоборот, нужно хорошо охранять, чтобы они «дожили до суда».

Ранее сообщалось, что подавляющее большинство россиян — 75% — выступили за введение смертной казни для террористов. При этом 10% респондентов считают, что пожизненного лишения свободы вполне достаточно для такого рода преступления.

Ранее глава думской фракции «Единая Россия» Владимир Васильев заявил, что тема смертной казни будет глубоко проработана. По его словам, будет принято решение, которое станет отвечать ожиданиям общества.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в свою очередь заявил, что терактам, подобным произошедшему в «Крокус Сити Холле», следует противопоставить «тотальные казни террористов и репрессии против их семей». По его словам, это подтверждает в том числе и мировой опыт.