Стало известно, какие упражнения улучшат концентрацию внимания Врач Овсяницкая посоветовала делать самомассаж для улучшения концентрации внимания

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Упражнения для укрепления памяти и улучшения концентрации внимания можно разделить на те, которые способствуют мозговому кровообращению, и те, которые устанавливают нейронные связи, поделилась врач-кинезиолог Анна Овсяницкая. Специалист рассказала РИАМО, что полезно делать самомассаж и упражнения на область головы, шеи, мимических мышц и кистей рук.

Тут другой стороной будет выступать концентрация внимания на раскоординированной работе, что будет способствовать установлению новых нейронных связей. И что в свою очередь также будет активизировать нашу память и повышать концентрацию внимания, — отметила Овсяницкая.

Врач уточнила, что следует выполнять дыхательную гимнастику. Это будет способствовать усилению кислородного обмена в тканях, который отвечает за мозговое кровообращение. Также стоит делать раскоординированные движения рук и ног с разными скоростью и ритмом.

Пользу для памяти и концентрации внимания могут принести чередование проговаривания текстов, распевания звуков, повторения иностранных слов, устного счета вслух. Врач пояснила, что среди таких упражнений можно выбрать рисование обеими руками, проговаривание четверостиший, счет от 1 до 10, ритмичную ходьбу и пение короткой песни.

Такое чередование зоны логического мышления, а за ней — зоны творческого потенциала с одновременным движением рук и ног безусловно будет давать укрепление памяти, концентрации внимания, улучшение мозгового кровообращения, способствовать восстановлению работы вегетативной нервной системы, — заключила Овсяницкая.

Диетолог Михаил Гинзбург ранее посоветовал для улучшения памяти добавить в рацион жирную морскую рыбу, поскольку она является источником омеги-3, йода и витамина D. По его словам, кисломолочные продукты помогут снять нейровоспаления и нормализовать микрофлору кишечника.