Стало известно, какие улицы перекроют в Москве 9 мая Дептранс Москвы представил карту перекрытых дорог к 9 Мая

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ряд улиц и набережных в ЦАО и ЮВАО будут закрыты 9 мая в связи с проведением парада Победы, информирует дептранс Москвы. Ведомство представило соответствующую карту в Telegram-канале. Движение будет закрыто с 05:00 до окончания парада Победы на участках Волгоградского проспекта и Садового кольца.

Также меры затронут ряд центральных улиц и набережных в эти часы. С 10:00 до окончания мероприятия будет повторно закрыто движение на Волгоградском проспекте и части Садового кольца.

В районе Таганской площади организуют двустороннее движение с 05:00 до 13:00. Подземные пешеходы на участке Волгоградского проспекта и Садового кольца — от станции метро «Таганская» до метро «Маяковская», а также на Тверской улице — от станции метро «Маяковская» до станции метро «Охотный Ряд» — будут закрыты с 05:00 до окончания парада.

Ограничения затронут участок Садового кольца от станции метро «Маяковская» до улицы Новый Арбат и на улице Новый Арбат с 10:00 до конца мероприятия. В дептрансе отметили, что подземный переход в районе станции метро «Маяковская» будет работать.

Представители ведомства уточнили, что в местах временных ограничений запрещена парковка. Дептранс призвал москвичей быть внимательными и следить за изменениями.

Журналисты ранее сообщили, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон примет участие в праздновании Дня Победы в Москве. Также столицу России планирует посетить глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.