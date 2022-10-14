Стало известно, какие татуировки бьют мобилизованные петербуржцы Среди мобилизованных петербуржцев популярность получили тату с символикой СССР

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Некоторые призванные в рамках частичной мобилизации жители Санкт-Петербурга перед отправкой на службу набивают себе татуировки в качестве оберегов в военных действиях или просто для того, чтобы отдать дань уважения Родине. Как рассказал петербургский мастер тату Константин Новиков, особую популярность получили тату в память о Великой Отечественной войне и c символикой бывшего Советского Союза, в том числе нательные изображения российского триколора или красного флага, пишут СМИ.

Очень популярна символика СССР. Люди, которые лично успели в то время пожить, часто с ностальгией и добрым словом вспоминают те времена. Тематика Великой Отечественной войны тоже очень популярна. Я помню все такие работы. Все они уникальны — у кого-то отдельная история семьи, какие-то символизируют общую историю страны, — рассказал татуировщик.

Ранее сообщалось, что американский боец смешанного стиля Джефф Монсон набил татуировку на шее с литерой Z. В беседе со «Спорт-Экспрессом» спортсмен пояснил, что сделал это в знак солидарности и поддержки людей из Донбасса.

По словам мастера художественной татуировки Тимофея Гаршина, несмотря на широкую популярность, запястье считается самым неудачным местом для татуировки. По его мнению, для нательного рисунка лучше выбрать предплечье, ноги или ребра, хотя последнее место — самое болезненное. При этом предплечье подойдет как для большого, так и для миниатюрного рисунка, который по желанию можно будет прикрыть одеждой. Татуировки на передней и боковой части бедра популярны среди девушек, рассказал Гаршин. Большой рисунок на ноге может визуально сделать ее более худой.