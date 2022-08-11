Стало известно, какие стройматериалы подешевели больше всех Эксперт Васильев: сильнее всего подешевели арматура, металлопрокат и древесина

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Арматура, металлопрокат и древесина больше всех дешевеют на рынке стройматериалов, заявил НСН технический директор компании «ПроГород» (ВЭБ.РФ) Алексей Васильев. По его мнению, такие ценовые изменения окажут серьезное влияние на жилищное строительство и стоимость квартир. Эксперт отметил, что ситуация в строительной отрасли не катастрофическая, однако «некоторые проблемы имеются».

Нашлись поставщики, производители, есть неплохие российские аналоги. Поэтому понимаем, чем можем заменить и чем строить, — сказал Васильев.

Он пояснил, что на пике средняя цена за тонну арматуры составляла 90-100 тысяч рублей, потом она падала до 40-42 тысяч рублей, затем возросла до 53 тысяч и сохраняется на данной отметке. Стоимость древесины, по его словам, снизилась на 20-30%. На столько же подешевели трубы и металлопрокат.

Васильев добавил, что пока цены не падают на инженерное оборудование и алюминиевые профили для фасадов. Происходит это из-за ухода многих компаний с рынка. Сейчас активно ведется поиск новых поставщиков, поэтому в будущем есть перспектива снижения стоимости также на 20-30%, заключил он.

Ранее стало известно, что стоимость ремонта в Москве выросла на 20% из-за повышения цен на стройматериалы. В Петербурге рост составил 10%. Причиной стало сокращение ассортимента некоторых импортных брендов, что создает угрозу дефицита по ряду позиций.