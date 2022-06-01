Названы специалисты, рискующие попасть под массовое сокращение в России НАФИ: больше всего под сокращение в России рискуют попасть менеджеры по продажам

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В ближайшие полгода под сокращение рискуют попасть менеджеры по продажам, пишет РБК, ссылаясь на результаты исследований Национального рейтингового агентства (НРА) и Аналитического центра НАФИ. Также в тревожном списке HR-специалисты, дизайнеры и административно-хозяйственные работники.

В качестве респондентов выступили 500 предпринимателей, относящихся к сегменту малого и микробизнеса, задействованных во всех основных отраслях экономики.

Выяснилось, что 17% компаний планируют сокращать численность менеджеров по продажам. 15% предпринимателей собираются расстаться с секретарями, курьерами и иными работниками административно-хозяйственного обеспечения. Сократить штат дизайнеров и HR-специалистов готовы 13% бизнесменов.

Наиболее устойчивой отраслью аналитики сочли финансовую. Сохранить штат бухгалтеров и других специалистов этой отрасли планируют 68% работодателей.

При этом о возросшем спросе на рабочих, инженеров и технологов заявили 18% респондентов.

Накануне министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что в России в центрах занятости по состоянию на 25 мая зарегистрировано около 673 тысяч безработных. По его словам, ситуация на рынке труда стабильна. Он добавил, что правительство предусмотрело меры для поддержки граждан, которые потеряли работу после 1 марта.