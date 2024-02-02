Стало известно, какие слова нельзя произносить в разговоре с мошенниками Эксперт по безопасности Шуленин: в разговоре с мошенника не стоит говорить «да»

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В разговоре с телефонными мошенниками нельзя произносить некоторые слова, в том числе говорить «да» вместо «алло», предупредил эксперт по сетевым угрозам Константин Шуленин. В беседе с Lenta.ru он подчеркнул, что злоумышленники могут использовать данное слово в качестве дальнейшего подтверждения действий от имени жертвы.

Даже обычное слово «да», которые многие люди используют в начале звонка вместо «алло», может быть использовано мошенниками в дальнейшем для голосового подтверждения действий от имени аккаунта жертвы, — пояснил эксперт.

Стоит исключить и слово «нет» при общении с подозрительным телефонным собеседником. Вместо него можно употреблять фразы «отрицаю» или «не имею возможности». Шуленин отметил, что подозрительные телефонные разговоры лучше прерывать. Не стоит пытаться разыгрывать мошенников, чтобы проучить: все сказанное может быть в дальнейшем использовано против потенциальной жертвы. Эксперт посоветовал после диалога с подозрительным собеседником перезвонить на официальный номер банка или другой организации, из которой якобы звонил человек.

Зампред Банка России Герман Зубарев ранее предупредил, что телефонные мошенники в последние месяцы стали активно прибегать к персонификации, подделывая голоса. Также злоумышленники создают Telegram-аккаунты руководителей компании, в которой работает жертва.