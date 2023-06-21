Стало известно, какие схемы чаще всего используют мошенники Россиян предупредили об использовании мошенниками сайтов знакомств

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Среди мошеннических схем есть те, которые злоумышленники используют чаще всего. Так, знакомства на специализированных сайтах или в социальных сетях могут обернуться для пользователя потерей денег. «Народные новости» рассказали, что потенциальной жертве обычно льстит внимание интересного и симпатичного собеседника. Мошенник успевает втереться в доверие, после чего просит занять денег. Иногда общение может длиться месяцами, за которые злоумышленник получает от обманутой жертвы крупную сумму денег. Нажившись, собеседник в какой-то момент перестает выходить на связь или просто удаляет аккаунт.

Как сообщает издание, не менее популярными приемами являются попытки играть на страхах жертвы. Так, мошенники могут заставить поверить, что близкий человек оказался в опасности. Чаще всего от этой схемы страдают пожилые люди. На руку злоумышленнику играет истерика из-за «тяжелой ситуации». Еще один частый страх людей — лишиться всех накоплений. Мошенники могут сообщить жертве о блокировке банковской карты и предложат перевести сбережения на «специальный счет» или же отдать их «банковскому курьеру».

В последнее время появилась новая схема, когда россиянам предлагают заработать и помочь «онлайн-магазинам» или сервисам оценить продукт. Для того чтобы получить возможность дополнительного заработка, злоумышленники просят перевести определенную сумму на их счет, после чего исчезают. В некоторых случаях они предлагают установить приложение, которое на самом деле дает мошенникам доступ к телефону или банковским аккаунтам жертвы. Кроме того, в некоторых схемах применяются и технические достижения. Так, через нейросети создают правдоподобную иллюзию общения со знакомым или сотрудником организации, благодаря чему удается обмануть пользователей.

В Сбербанке ранее сообщили, что мошенники стали рассылать потенциальным жертвам через мессенджеры поддельные документы, которые помогают подтвердить их легенды. Одним из последних вариантов подобных документов является «удостоверение о подтверждении личности квалифицированного сотрудника банка».