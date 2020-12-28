Стало известно, какие профессии потеряют спрос в ближайшем будущем

https://static.news.ru/photo/c2ecc862-491c-11eb-bbd4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В течение ближайших 10 лет такие профессии как бухгалтер, менеджер кадровой службы и таксист утратят свою популярность, заявил президент одного из сервисов по поиску работы Алексей Захаров.

По его словам, фискальные органы активно внедряют цифровые технологии, а пандемия COVID-19 и удалённый режим работы только ускорили этот процесс.

Количество главных бухгалтеров тоже снизится в пять раз. Более профессиональные, работая удалённо, будут вести по три, пять, десять небольших организаций, и это будет нормой. Стремительно развиваются аутсорсинговые бухгалтерские сервисы, — отметил Захаров, слова которого приводит RT.

Он также добавил, что аналогичная ситуация произойдёт с сотрудниками кадровой службы. Также снизится спрос на таксистов и дальнобойщиков — этому поспособствует развитие беспилотного транспорта.

Ранее NEWS.ru писал, что ряд профессий может позволить человеку выйти на пенсию в статусе миллионера. Тем, кто ставит перед собой указанную цель, стоит задуматься над тем, чтобы стать аналитиком big data, консультантом по SAP и BIM-менеджером. Работая в этих сферах, можно за один год заработать от 1,4 миллиона рублей. Об этом сообщили эксперты Института прогрессивного образования, которые провели анализ более 150 тысяч вакансий.