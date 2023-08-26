Стало известно, какие продукты ведут к ускоренному старению Диетолог Силина: отказ от майонеза и колбасы поможет продлить молодость

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Желающим продлить молодость следует ограничить в своем рационе продукты с избытком насыщенных жиров и добавленных сахаров, предупредила в беседе с РИА Новости врач-диетолог Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) эндокринологии Минздрава России, сотрудник центра лечения и профилактики метаболических нарушений и ожирения Наталья Силина. Также ограничения распространяются и на употребление поваренной соли, отметила врач.

Рекомендуется ограничение продуктов с избытком насыщенных жиров и добавленных сахаров: шоколадное и фруктовое молоко, ароматизированные подслащенные творог и йогурт, творожные сырки, промышленное мороженое, жирные сорта мяса, переработанное мясо (колбасы и сосиски); покупные соусы: майонез, кетчуп с добавлением растительного масла и сахара, — сказала Силина.

Она также добавила, что употребление поваренной соли следует ограничить пятью граммами в сутки, а сахар в чистом виде лучше вовсе исключить либо употреблять не больше четырех чайных ложек.

По словам врача, самым лучшим и безопасным способом продления молодости, профилактики рака, сердечно-сосудистых заболеваний и старческой деменции являются сбалансированное и разнообразное питание, оптимальная физическая активность, сон и минимизация воздействия стресса.

Рацион должен включать в себя злаки и крупы, овощи и фрукты, мясо, рыбу и молочные продукты. Также полезны для здоровья орехи, растительные масла и авокадо.

При этом общих рекомендаций по оптимальной калорийности нет, отметила диетолог. В каждом случае она рассчитывается врачом индивидуально, однако в среднем для женщин, не занимающихся тяжелым физическим трудом, норма составляет 2000 килокалорий в сутки, для мужчин — 2500 килокалорий. При этом следует учитывать уровень физической активности, тренированности и ряд других параметров.

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