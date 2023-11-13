Стало известно, какие продукты помогут отказаться от сахара Диетолог Мухина: продукты с хромом помогут отказаться от сахара

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Отказаться от сахара помогут продукты, в которых содержится хром, рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина. В беседе с «Москвой 24» специалист подчеркнула, что к ним относятся цельнозерновые каши, сыр, орехи, яйца, томаты, брокколи, груша, курица, говядина и печень всех животных. Также можно заменить сладости натуральными фруктами.

Нужно также замещать сахара полезными сладостями, такими как натуральные фрукты, финики, инжир, курага, чернослив, цукаты. Тогда будет легче отказаться от сахарозы, потому что человек не будет чувствовать себя ущемленным, — отметила врач.

Чтобы побороть тягу к сладкому, необходимо питаться пять раз в день небольшими порциями. Так удастся избежать резкого падения глюкозы в крови, пояснила диетолог. Мухина добавила, что одной из причин зависимости от продуктов, содержащих сахар, могут быть паразиты в организме, которым нужна сладкая среда. В связи с этим диетолог посоветовала пройти медицинское обследование.

Диетолог Елена Соломатина ранее предупредила, что полный отказ от сахара чреват опасными последствиями, в том числе летальным исходом. По ее словам, организм будет добывать глюкозу всеми возможными способами, в том числе из самого себя.