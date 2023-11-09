Стало известно, какие продукты могут ухудшить слух Врач Соломатина: употребление жирных продуктов может ухудшить слух

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Злоупотребление сладкими и жирными продуктами может ухудшить слух, предупредила врач-диетолог Елена Соломатина. В разговоре с «Москвой 24» специалист подчеркнула, что из-за жирного мяса и фастфуда повышаются риски развития атеросклероза. Из-за этого заболевания нарушается кровоснабжение слухового аппарата, появляются проблемы с сосудами.

Жирное мясо, фастфуд способствуют развитию атеросклероза. При таком заболевании нарушается кровоснабжение слухового аппарата, страдают сосуды, и человек начинает хуже слышать, — пояснила врач.

Специалист отметила, что сахар также негативно влияет на работу уха. Сладкие продукты могут привести к сахарному диабету. Данное заболевание вызывает разрушение клеток головного мозга и аппарата, который в том числе отвечает за слух. В связи с этим не следует злоупотреблять сладостями, выпечкой и быстрорастворимыми кашами, заключила Соломатина.

Терапевт Ольга Чиркова ранее объяснила, что бывают случаи, когда чистка ушей требует вмешательства врача. Так, по ее словам, в помощи специалиста нуждаются люди с повышенным образованием серы или узким ушным проходом. Чиркова посоветовала таким людям обращаться за помощью к отоларингологам.