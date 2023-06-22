Стало известно, какие продукты могут ухудшить работу мозга Невролог Демьяновская назвала суши продуктом, который может ухудшить работу мозга

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Суши и роллы являются одними из продуктов, способных ухудшить работу мозга, предупредила врач-невролог Екатерина Демьяновская. Она рассказала «Москве 24», что шлифованный рис сохраняет небольшое количество витамина B1, который при этом разрушается из-за воздействия тиаминазы, содержащегося в рыбе. По словам врача, для восполнения дефицита данного витамина следует включить в рацион свинину, орехи, сухофрукты, сыр и молоко.

Витамин В1 или тиамин участвует в передаче нервных импульсов, а его дефицит может привести к ухудшению памяти, бессоннице, мышечным болям, тревожным расстройствам и депрессии. Чтобы сохранять здоровье, поклонникам японской кухни стоит добавить в рацион продукты, богатые витамином В1, — посоветовала специалист.

Опаснее всего для мозговой деятельности соль. Она способствует развитию артериальной гипертензии или хроническому повышению давления. Врач пояснила, что из-за этого постепенно сокращается просвет сосудов в мозге, обедняется его кровоток. В связи с этим повышается риск возникновения деменции.

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Кроме того, невролог рекомендует сократить количество животных жиров в рационе. Они провоцируют атеросклероз, затем нарушается кровоснабжение головного мозга: части бляшек попадают в главные сосуды. Это чревато развитием инсульта с нарушением речи, движения, памяти, мышления. При этом переходить полностью на обезжиренные продукты нежелательно.

Для правильной работы мозга Демьяновская советует отказаться от строгих диет. По ее словам, мозг нуждается в бесперебойном питании. Специалист пояснила, что мозг не может формировать собственные запасы для насыщения. Также важно контролировать время между приемами пищи, чтобы они не были слишком длительными и не приводили к снижению уровня сахара.

Нутрициолог Любовь Андреева ранее посоветовала включить в рацион злаки для получения организмом достаточного количества клетчатки. По ее словам, для начала следует чаще есть овсяную кашу, постепенно разбавляя меню рисом, пшеном и гречкой. Также можно обратить внимание на бобовые или горох.