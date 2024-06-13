Стало известно, какие продукты чаще всего берут в поезд россияне Россияне в поездках на поезде предпочитают перекусы в виде фруктов и овощей

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Свыше 44% путешественников в России во время поездок на поезде предпочитают брать с собой овощи и фрукты, свидетельствуют данные опроса, которые привел портал Lenta.ru. Еще 40% респондентов намерены питаться лапшой и продуктами быстрого приготовления.

Участники опроса также добавили, что включили в список для перекуса бутерброды, булочки и различную мучную продукцию. Помимо этого, 38% респондентов назвали лучшей едой для поезда чай с печеньем, пряниками или вафлями.

Еще 31% опрошенных собираются взять с собой курицу, яйца, картофель в мундире и маринованные огурцы. Кроме того, 26,15% приобретут для поездки сухофрукты и орехи, 22,71% — сухарики и чипсы, 20,8% — запеченное мясо и колбасу, а 8,78% — кисломолочные продукты и сыр. На покупку чебуреков, беляшей на вокзале решатся только 5,92% путешественников.

Биолог Ирина Лялина ранее предложила использовать для охлаждения в поезде компресс или бутылки с ледяной водой при отсутствии кондиционера. При этом она посоветовала не прибегать к сладкой газировке, носить одежду из натуральных тканей светлых оттенков и занавесить окна.

Телеведущая Елена Малышева прежде напомнила, что в жару стоит выпивать не менее трех литров воды. Такой объем жидкости, по ее словам, уменьшит риск образования тромбов и инсульта.