Стало известно, какие подарки россияне не хотели бы получить на Новый год Опрос: 12% россиян не хотели бы получить на Новый год предметы одежды

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

12% россиян не хотели бы получить на Новый год предметы одежды, особенно вещи с новогодними принтами, сообщает «Газета.Ru». По данным опроса, больше всего респондентам не нравятся подарки в виде халатов, футболок, свитеров, носков, шапок и шарфов. Еще 4% опрошенных отметили, что неудачными презентами считают косметику и средства гигиены.

Как уточняет издание, некоторым россиянам также не нравится, когда дарят сувениры: 3% респондентов раскритиковали подарки в виде статуэток, магнитов и свечек. Столько же опрошенных не хотели бы получить на Новый год сладости и кухонные принадлежности. 9% россиян рассказали о других неудачных подарках. Среди них оказались полотенца, канцтовары, спортивный инвентарь, цветы, паззлы, постельное белье и бижутерия.

Среди опрошенных мужчины чаще женщин расстраиваются, если им дарят предметы одежды. Женщин же чаще всего не устраивают сувениры и кухонные принадлежности. При этом 18% респондентов отметили, что самое худшее — не получить никакого подарка на праздник.

Психолог Наталья Наумова ранее рассказала, что ведущим общий быт россиянам не стоит дарить на Новый год пылесосы, посудомоечную машину и кастрюли. Она посоветовала сделать подарок, который подчеркнет заботу о человеке.