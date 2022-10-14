Стало известно, какие переводы на банковскую карту лучше не трогать Юрист Соловьев предупредил россиян о мошенничестве с переводом денег на карту

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Злоумышленники продолжают совершенствовать способы выманиявания денег с баковских карт россиян. Новая схема предполагает звонок потенциальной жертве от преступников после смс-сообщения о зачислении определенной суммы. Об этом агентству ПРАЙМ рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Подразумевается, что человек уже увидел «подарок» в мобильном банковском приложении. Скорее всего, осуществляется по номеру телефона получателя, — отметил эксперт.

Главным признаком мошенничества он назвал настойчивость, с которой злоумышленники склоняют потенциальную жертву раскрыть финансовую информацидю или перевести деньги «обратно». По словам юриста, при получении неожиданных поступлений гражаданм следует немедленно обратиться в банк и разрешить ситуацию, в рамках которой отправитель средств должен подать официальную бумагу о возврате.

Также Иван Соловьев посоветовал не тратить поступившие деньги и не переводить их на другие счета.

Ранее специалисты «Лаборатории Касперского» рассказали, что в сентябре было зафиксировано свыше 40,5 тысячи попыток перехода российских юзеров на фишинговые сайты, на которых хакеры всеми возможными способами обманывают пользователей, желающих приобрести операционные системы Windows. Схема мошенничества хакеров оказалась очень актуальной в связи с остановкой работы Microsoft в России и блокировкой раздела покупки официальной версии Windows. Пользователь переходит на фейковый сайт, который предлагает ему приобрести два варианта операционки — Windows 10 или 11.