Стало известно, какие оттенки вошли в моду осенью Стилист Фаттахова посоветовала выбирать вещи молочных оттенков

Этой осенью в моду вошли молочные оттенки, они позволяют подчеркнуть статусность и добавляют образу нежность и легкость, рассказала стилист и дизайнер Лилия Фаттахова. В беседе с «Газетой.Ru» она уточнила, что хорошо смотрятся трикотажные платья, платья-коконы, бомберы и мини-юбки из твида в светлых тонах.

Носим трикотажные платья, прихватывая их ремнем на талии, уютные платья-коконы в сочетании с контрастными аксессуарами. Также уместны будут белая пушистая шубка или бомбер. А мини-юбка из твида молочного оттенка идеально сочетается с объемным черным свитером, — рекомендует стилист.

Фаттахова также советует обратить внимание на оттенки коричневого. Палитра этого цвета очень богата: от карамельного до насыщенного коньячного. В этих оттенках интересно выглядят трикотажные платья, шелковые юбки средней длины, силуэтные пальто. Придать свежести образу помогут детали голубого и белого цвета.

Еще один модный цвет сезона — зеленый. Он отлично сочетается с металлическими украшениями или пальто, рассказала Фаттахова. Стилист отметила, что дополнить образ можно при помощи зеленого шелкового платка. Также в тренде остаются комплекты total black.

Имиджмейкер Мария Куликова ранее порекомендовала женщинам носить маскулинные вещи, чтобы чувствовать себя увереннее. Таким же эффектом обладают вещи из качественной пряжи, в частности кардиганы крупной вязки.