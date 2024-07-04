Стало известно, какие опасности могут таиться в дынях Эксперт Алпатова: непроверенные дыни могут быть заражены насекомыми

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Непроверенные бахчевые могут быть заражены дынной мухой, которая прокалывает плод и откладывает в него яйца, заявила в беседе с LIFE.ru глава отдела карантина растений Красноярского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Нина Алпатова. Она добавила, что в таким местах начинается гниение дыни.

Плоды и овощи, внутри которых поселились личинки дынной мухи, употреблять в пищу не рекомендуется. <...> Такие плоды могут стать источником различных проблем для здоровья человека: от проблем с пищеварением и пищевого отравления до аллергических реакций, — объяснила Алпатова.

Эксперт также обратила внимание на то, что в зоне обитания и распространения насекомого повреждение урожая может достигать 100%. Если не заметить муху, то пострадать способны не только дыни, но и тыквы, огурцы, арбузы и кабачки, растущие на одном участке с ранними бахчевыми, заключила Алпатова.

Телеведущая и агроном Октябрина Ганичкина ранее заметила, что спелая дыня имеет приятный запах. По ее словам, оценить степень зрелости плода можно при нажатии на него. Так, спелая дыня-колхозница имеет насыщенный цвет и большой вес. Кроме того, она издает глухой звук при щелчке по плоду.

Агроном Владимир Викулов прежде обратил внимание на то, что определить наличие токсичных нитратов в спелом арбузе можно по внешнему виду кожуры. В таком случае у ягоды более бугристая, неровная поверхность.