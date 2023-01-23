Стало известно, какие министерства чаще других срывают рабочие дедлайны Baza: Минтранс и Минспорт чаще других срывают дедлайны при подготовке документов

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Telegram-канал Baza сообщает, что Минспорт, Минэнерго, Минтранс и Федеральное медико-биологическое агентство чаще других ведомств срывают дедлайны при подготовке документов. По данным канала, об этом стало известно из докладной записки, полученной заместителем премьер-министра РФ Дмитрием Григоренко от своих подчиненных. В ней была проанализирована работа представителей государственных структур.

В документе говорится, что почти каждый пятый внесенный в правительство проект возвращался на доработку. При этом сроки подготовки проектных актов переносились. Список лидеров по числу возвратов и переносов дедлайнов возглавили Федеральное медико-биологическое агентство, Минспорт, Минэнерго и Минтранс.

Ранее в ходе совещания с членами правительства президент РФ Владимир Путин отчитал главу Минпромторга Дениса Мантурова из-за того, что российские компании до сих не получили контракты на производство самолетов как военных, так и гражданских. Глава государства поручил главе ведомства урегулировать этот вопрос с Минобороны. Кроме того, Путин указал, что подготовка контрактов и паспортов для проектов ведется слишком долго, нужно завершить все необходимое в течение месяца.