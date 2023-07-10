Стало известно, какие материалы выбрать для ремонта при наличии животных Строительный эксперт Васильев посоветовал выбирать гладкие материалы при наличии животных

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Чтобы обезопасить пол от когтей домашних питомцев, следует выбирать гладкие материалы при ремонте, такие как керамогранит или нескользкий линолеум, посоветовал строительный эксперт Федор Васильев. При желании использовать деревянные элементы в интерьере лучше всего выбирать лиственницу. В разговоре с LIFE.ru он уточнил, что самые подходящие цвета для пола — светло-коричневый, кофейный или горчичный.

Не берите напольное покрытие слишком темных оттенков, так как на темном полу сильно видны следы от лап и шерсть повсюду. Конечно, белый или совсем светлый пол тоже уязвим в плане пятен. Поэтому лучше выбрать нейтральные цвета пола, — уточнил эксперт.

По словам Васильева, стены лучше всего покрасить влагостойкой краской, чтобы питомцу было нечего обдирать. Кроме того, их будет легко убирать от различных пятен. Подходят для отделки стен при наличии животных в квартире и гладкие пластиковые панели. Кроме того, место, где домашний любимец ест, надо также обезопасить, чтобы избежать попадания кусочков еды и капель воды на стены. Эксперт рекомендует избегать стеклянных элементов: животное может их разбить.

Диван при наличии собаки лучше побрызгать специальным средством, которое остановит щенка от желания грызть предмет интерьера. В свободном доступе у питомца должны быть прочные игрушки. По возможности эксперт советует сделать для любимца собственный уголок. Также можно применить антивандальные накладки на углы мебели и использовать ткани с тефлоновой защитой, микрофибру, бархат и натуральную кожу.

Васильев ранее рассказал, что просроченные стройматериалы не только теряют свое качество, но и могут оказаться опасны при использовании. Так, монтажная пена и другие материалы в герметичных упаковках с истекшим сроком годности при неправильном хранении могут взорваться.