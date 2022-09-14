Стало известно, какие льготы могут получить одинокие пенсионеры Эксперт Бобкова: одинокие пенсионеры имеют право на налоговые льготы

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Меры поддержик одиноких пенсионеров в России в материальном плане практически не отличаются от тех, что положены всем гражданам пенсионного возраста. Однако существуют региональные исключения. Кроме того, есть разница в плане социальной поддержки. Об этом рассказала агентству ПРАЙМ эксперт сервиса «Финансовое здоровье» Национального центра финансовой грамотности (НЦФГ) Елена Бобкова.

Она отметила, что большинство финансовых мер для всех категорий пенсионеров одинаковые. Это льготы по налогу на имущество, земельному налогу, льгота по уплате НДФЛ с пенсий и пособий. Кроме того, в ряде регионов существуют льготы на автомобильный налог, который касается специально оборудованного транспорта.

При этом в регионах поддержка одинкоих пенсионеров делает акцент на социальном обслуживании. Так, социальные работники помогают этой категории граждан в покупке продуктов, уборке квартиры, походах в поликлинику. Для того, чтобы человеку стали оказывать подобную помощь, необходимо обратиться в органы социальной защиты населения.

Также в регионах проводятся разовые выплаты для одиноких пенсионеров, им могут компенсировать затраты на телефон, оказывают вещевую помощь. Уточнить все условия можно на сайте Единой государственной информационной системы социального обеспечения http://www.egisso.ru/, в личном кабинете на «Госуслугах», при обращении в органы соцобслуживания и ПФР.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что в России с 1 октября в два раза проиндексируют фиксированную выплату к страховой пенсии по старости пенсионерам, которым в прошедшем месяце исполнилось 80 лет. По словам парламентария, одним из условий является отсутствие трудовой занятости. Бессараб также отметила, что начисление будет производиться автоматически.