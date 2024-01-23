Стало известно, какие косметические процедуры лучше делать зимой Косметолог Антимирова: шлифовки лучше всего делать зимой

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Зимой лучше всего делать шлифовки, в том числе те, которые направлены на омоложение кожи, борьбу с пигментациями, шрамами и рубцами, посоветовала врач-косметолог Евгения Антимирова. В беседе с «Газетой.Ru» специалист отметила, что такие процедуры запрещены при активном солнце. В связи с этим пойти на шлифовку кожи можно до середины февраля.

Активное солнце для этих методик является строгим противопоказанием. Во время процедуры пучки лучей лазера проникают во все слои кожи, после чего важно использовать и постоянно обновлять крем с максимальным SPF при выходе на улицу, — уточнила врач.

Зимой можно пройти процедуру фотоомоложения, которая представляет собой обработку кожи лица импульсным светом. Она помогает в борьбе с пигментными пятнами и веснушками. Косметолог предупредила, что после фотоомоложения в течение двух недель также следует использовать крема с SPF-защитой. Антимирова добавила, что в январе и начале февраля при желании можно сделать химический пилинг.

Косметолог Наталья Моисеенко ранее рассказала, что в морозную погоду уход за кожей должен быть щадящим. Специалист подчеркнула, что лучше всего использовать для очищения муссы, пенки или молочко с мягкой формулой. Умывать лицо рекомендуется прохладной водой.