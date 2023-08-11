Стало известно, какие кабачки лучше всего использовать в пищу Врач Кашух: в пищу оптимально использовать недозрелые кабачки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кабачок считается диетическим овощем, он не вызывает аллергии и его можно смело использовать для начала прикорма детей, рассказала в интервью «Газете.Ru» эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух. Также кабачки подходят для питания больных, пожилых людей и школьников. При этом она указала, что в пищу лучше всего использовать недозрелый овощ.

Кабачок часто включают в рацион пациентов, идущих на поправку, пожилых людей, школьников. А еще на него следует обратить внимание тем, кто следит за фигурой: в ста граммах продукта содержится всего 24 калории. <...> В этих овощах много клетчатки, которая полезна для пищеварительной системы и дает ощущение сытости. Также в них есть пектин, это водорастворимая клетчатка, которая помогает поддерживать нормальный уровень холестерина в крови, — рассказала эксперт.

Она также отметила, что кабачки богаты витаминами А, С, РР, в их состав входят антиоксидантные соединения лютеин и зеаксантин, помогающие поддерживать остроту зрения, а также калий, нормализующий солевой обмен и способствующий выведению жидкости из организма.

При этом Кашук рекомендовала употреблять в пищу недозрелые кабачки, поскольку они имеют более нежный вкус, в них нет жестких семян, они хорошо усваиваются организмом. Их можно есть в вареном, печеном, жареном виде, однако следует помнить, что при длительной термической обработке витамины разрушаются, предупредила эксперт.

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