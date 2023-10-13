Стало известно, какие фразы взрослых могут привести к ожирению у детей Врач Танакина: нельзя заставлять ребенка доедать порцию до конца

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Чтобы не спровоцировать развитие ожирения у детей, родителям следует исключить некоторые фразы из лексикона, например, нельзя заставлять ребенка доедать порцию до конца, обещая дать ему за это десерт, предупредила врач-эндокринолог Наталия Тананакина. В разговоре с LIFE.ru она уточнила, что из-за этого еда будет ассоциироваться с наградой. Кроме того, не стоит говорить, что ребенку нельзя будет выйти из-за стола, пока он не доест. Такой подход приучает с детства переедать и игнорировать сигналы организма.

Тананакина отметила, что не надо отказывать детям в перекусах. При этом важно сделать их здоровыми. Также не стоит приучать ребенка есть больше, чем ему нужно, чтобы не превращать еду в инструмент любви и принятия.

Чтобы ребенок не поправлялся и держал правильный для его возраста вес, родителям нужно следовать нескольким довольно простым, но важным правилам. В первую очередь необходимо самим быть для него хорошим примером, — порекомендовала врач.

Важно с детства уважать индивидуальные потребности детей и не заставлять их есть больше или меньше. Питание должно быть разнообразным, по возможности следует предлагать ребенку новые вкусы, цвета, формы и текстуры блюд. Тананакина также рекомендует приучать детей завтракать и не есть перед экраном телевизора, чтобы снизить риски развития ожирения.

Диетолог Мария Волынкина ранее рассказала, что подросткам с ожирением в первую очередь необходимо не подбирать правильную диету, а поменять образ жизни. Она призвала отказаться от мучного, сладкого, жирного, соленого, острого и перейти к рациональному питанию.