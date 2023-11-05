Стало известно, какие домашние хлопоты россияне хотят доверить роботам SuperJob: россияне мечтают перепоручить технике уборку, готовку и мытье посуды

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Перепоручить уборку в квартире современной бытовой технике хотели бы 29% россиян, согласно результатам опроса сервиса SuperJob. Среди нелюбимых домашних дел, которые участникам исследования хотелось бы поручить «умной» технике, оказались также приготовление пищи (8%) и мытье посуды (7%).

Среди домашних дел, уже подвергшихся автоматизации в домах россиян, — уборка, приготовление пищи и мытье посуды. Роботы-пылесосы и другие гаджеты для клининга уже есть у 15% опрошенных, каждый десятый рассказал о наличии мультиварки, хлебопечки и посудомоечной машины, — говорится в отчете компании.

Еще 2% респондентов хотели бы роботизировать ремонт, вынос мусора, уход за домашними животными, смену постельного белья, сушку и утюжение одежды, полив растений и закупку продуктов. Примечательно, что среди мужчин и женщин значительно отличается число тех, кто уже автоматизировал процессы включения света, открытие замков, открывание штор и регулирования температуры. Среди женщин таких респонденток 2%, среди мужчин — 13%. В опросе принимали участие 1600 респондентов из 376 населенных пунктов.

Ранее клининг-эксперт Алла Бельчак посоветовала отказаться от объемной мебели в квартире и большого количества предметов в квартире, чтобы сократить время уборки. Также она посоветовала отказаться от большого количества ковров из-за того, что они постоянно пачкаются.