Стало известно, какие десятирублевые купюры ценятся у нумизматов Специалист по монетам Широких рассказал, какие десятирублевые купюры ценятся у нумизматов

Фото: Alexander Legky/Russian Look/Global Look Press

Коллекционеры денег особенно ценят десятирублевые купюры 2001 года выпуска из экспериментальных серий, их серийный номер начинается с прописных букв «ФФ» или «ЦЦ», заявил специалист по монетам современной России и СССР Максим Широких в разговоре с «ФедералПресс». По его словам, за такую банкноту в хорошем состоянии нумизматы готовы отдать от 10 до 15 тысяч рублей.

Коллекционерами ценятся купюры модификации 2001 года, из экспериментальных серий. Эти серии начинаются с прописных букв «ФФ» или «ЦЦ». Банкнота 10 рублей с этими сериями в состоянии пресс, стоит от 10 тысяч до 15 тысяч рублей, — заверил Широких.

При этом он добавил, что купюры с серией «ФФ» встречаются более редко, чем с «ЦЦ». Широких пояснил: экспериментальные серии выпускают, чтобы протестировать новый состав бумаги и лака, а также проверить, как изнашиваются новые компоненты банкнот. При этом специалист добавил, что среди нумизматов также ценятся «червонцы» советских времен: на купюре был изображен малый государственный герб образца 1883 года, а деньги печатались на белой бумаге с водяными знаками.

Ранее заместитель председателя Банка России Сергей Белов заявил, что к концу 2022 года в России может возобновиться выпуск купюр номиналом в десять рублей. По его словам, ранее такие купюры находились в активном обращении, но их заменили на монеты в связи с быстрой изнашиваемостью.