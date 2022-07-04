Стало известно, какие данные ни в коем случае нельзя хранить на телефоне Эксперт Дворянский рассказал, какие данные ни в коем случае нельзя хранить в памяти телефона

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Директор по специальным проектам Angara Security Александр Дворянский рассказал о том, какие данные ни в коем случае нельзя хранить в памяти смартфона. По его словам, необходимо отказаться от хранения различных паролей в заметках и в виде картинок, а также от фотографий личных документов — паспорта, СНИЛСа, банковской карты. Об этом он рассказал агентству «Прайм».

Специалист утверждает, что телефон является таким же потенциальным объектом взлома, как и персональный компьютер, и поэтому особенно важно заранее защититься от последствий.

Ни в коем случае нельзя хранить в заметках или файлах мобильного устройства пароли и другие учетные данные от соцсетей, банковских приложений, электронной почты. Не следует также хранить на телефоне фотографии или скриншоты паспорта, СНИЛСа и иных идентифицирующих пользователя документов. В случае компрометации этих данных злоумышленники могут использовать их для оформления микрокредитов и иных online-займов, — предупреждает Дворянский.

Эксперт уверяет, что, помимо сокрытия конфиденциальной информации, необходимо защитить смартфон и от возможных взломов — установить антивирусное программное обеспечение, регулярно чистить кэш и cookies, а в случае установки приложений скачивать их только из официальных источников. Специалист считает, что подобные меры способны значительно снизить риск утечки данных.

Ранее ВТБ предупредил россиян о новом способе телефонного мошенничества. Мошенники начали обзванивать россиян и представляться службой поддержки сотовых операторов, уговаривая их настроить переадресацию СМС-сообщений. Таким образом у злоумышленников появляется прямой путь в онлайн-банк своей жертвы.