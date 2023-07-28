Стало известно, какая военная техника могла заинтересовать Шойгу в КНДР Востоковед Жебин: Шойгу мог заинтересоваться РСЗО и новыми дронами КНДР

Фото: МО России

Министр обороны России Сергей Шойгу, находящийся с визитом в КНДР, мог заинтересоваться новыми дронами и РСЗО. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИКСА РАН Александр Жебин. Он отметил, что в нынешнем году КНДР удивила мир своими беспилотными аппаратами и корейцы показали новые дроны Сергею Шойгу, так как эта техника могла бы заинтересовать Россию.

У Кореи есть дроны. Возможно, они созданы на основе каких-то западных образцов. Ведь в начале этого года в Южной Корее возникла большая паника: выяснилось, что пять северокорейских дронов облетели многие чувствительные с военной точки зрения места вблизи демаркационной линии, а один даже побывал в окрестностях президентского дворца в Сеуле. И благополучно, кстати, вернулись, — никто их не поймал. То есть Северная Корея имеет потенциал и в этой области, — считает востоковед.

Но «поскольку эта тема сверхсекретная, детали мы узнаем нескоро, если вообще узнаем», добавил Жебин.

Они создали некоторое вооружение, которое нас могло бы заинтересовать. Например, реактивные системы залпового огня большого калибра и большой дальности. Некоторые образцы, возможно, даже превышают по показателям аналогичные наши, — заключил эксперт.

Ранее Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой рассказал NEWS.ru, что министр обороны России Сергей Шойгу посетил военную выставку в КНДР, чтобы посмотреть новейшие разработки страны. При этом он уверен, что Северная Корея будет поставлять России беспилотники только в том случае, если в противостояние с РФ вступит весь мир.

Он добавил, что надо учесть опыт длительной борьбы находящейся в изоляции КНДР против Южной Кореи, США и НАТО. Липовой считает, что у Пхеньяна появились отличные технологии, позволяющие противостоять западным разработкам.