Стало известно, какая погода ожидает москвичей в День святого Валентина

14 февраля, в День святого Валентина, температура воздуха в Москве и области будет существенно выше климатической нормы, сообщила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова «Радио 1». Днём градусник покажет до плюс 1, а ночью температура опустится только до минус 6.

В понедельник, 14 февраля, в столичном регионе температура в ночные часы составит от минус 1 до минус 6 градусов, а дневная температура отчасти будет положительной, то есть минус 4... плюс 1. Это существенно выше климатической нормы: по нормам на 14 февраля у нас среднесуточная температура воздуха должна быть около минус 7-8 градусов. Так что положительная аномалия на 4-5 градусов будет как подарок для тех, кто отмечает этот день, — сказала Позднякова.

Она добавила, что существенных осадков не ожидается. Солнце может появиться в первой половине дня, но к вечеру небо скорее всего плотно затянет облаками.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что оттепель в Москве простоит до конца недели, но будет сопровождаться каждодневными осадками и гололедицей. Именно её он назвал главной опасностью, в связи с чем посоветовал не торопиться. Увеличения высоты снежного покрова не ожидается, его будет «прибивать» мокрый снег.