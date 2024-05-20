Стало известно, какая погода была в зоне крушения вертолета Раиси Тишковец: в зоне крушения вертолета президента Ирана была термическая депрессия

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Термическая депрессия наблюдалась в зоне крушения вертолета с президентом Ирана Эбрахима Раиси, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, которые приводит РИА Новости, горные вершины были закрыты облаками.

Погода в районе авиационного происшествия на северо-западе Ирана была сложная — определялась термической депрессией. <...> Горные вершины, сопки и перевалы закрыты облаками, — рассказал Тишковец.

Синоптик отметил, что местами наблюдались ливни и грозы. В облаках была электризация, выше 3,5 километра — обледенение. При осадках видимость ухудшилась до 1-3 километров, в облаках — до нескольких сотен метров. Порывы ветра достигали 10-15 метров в секунду, а в отдельных местах в горах — 21 метра в секунду.

Ранее вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил гибель Раиси при крушении вертолета. Он добавил, что жертвами авиакатастрофы стали также все члены делегации.

До этого в Сети появились новые кадры с места крушения вертолета, на борту которого находился президент Ирана. На видеозаписи можно увидеть, что воздушное судно рухнуло на скалу. До этого Reuters информировало, что вертолет Раиси полностью сгорел при жесткой посадке.