Стало известно, какая партия возглавит бюллетень на выборах в Госдуму

По итогам жеребьёвки, проведённой Центризбиркомом, первое место в бюллетене на выборах в Госдуму получила КПРФ. Об этом сообщает РИА Новости.

В первую тройку также вошли «Зелёные» и ЛДПР. Под четвёртым номером значится партия «Новые люди», «Единая Россия» разместилась на пятой позиции, шестой номер в бюллетене получила «Справедливая Россия — За Правду». За ней идут «Яблоко», Партия роста, Российская партия свободы и справедливости. Замыкают десятку «Коммунисты России».

Далее располагаются партии «Гражданская платформа», «Зеленая альтернатива» и «Родина». Последней в списке представлена Партия пенсионеров.

Жеребьёвку по распределению бесплатного эфирного времени на общероссийских каналах и печатных площадей ЦИК проведёт 17 и 18 августа соответственно. Выборы в Госдуму будут проходить с 17 по 19 сентября.

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