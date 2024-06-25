Стало известно, как защитить свой аккаунт на маркетплейсе от мошенников Аналитик Ульянов: для защиты аккаунта на маркетплейсе нужен сложный пароль

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Чтобы защитить свой аккаунт на маркетплейсе от злоумышленников, нужно придумать сложный пароль для входа, рассказал «Москве 24» аналитик Владимир Ульянов. По его словам, мошенники стали взламывать аккаунты и списывать с привязанной карты деньги, делая заказы у фейковых продавцов. Также для безопасности аккаунта можно завести отдельную карту для покупок в интернет-магазинах.

При совершении покупки нужно будет сначала закинуть деньги на нее, и уже оттуда они будут списываться. Держать на карте стоит минимум средств, — объяснил эксперт.

Аналитик отметил, что лучше не привязывать свои карты к аккаунтам на маркетплейсах, так как это повышает риск случайной потери средств. Вместо этого лучше каждый раз вводить данные заново.

Кроме того, рекомендуется придумать сложный пароль для входа в аккаунт, добавил Ульянов. Лучше подобрать такой пароль, который до этого нигде не использовался и состоит не менее чем из 12 символов, подытожил аналитик.

Ранее выпускники из разных регионов России столкнулись с мошенниками, которые стали требовать от них деньги в качестве штрафа за списывание на экзаменах. Зачастую жертвы получают сообщения от аферистов через мессенджеры. Злоумышленники представляются наблюдателями и заявляют потенциальным жертвам, что они были уличены в списывании, а их нарушения попали на камеры.