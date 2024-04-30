Стало известно, как замглавы МО Иванов скрыл мотоцикл от налоговой РИАН: задержанный замминистра обороны Иванов переоформил мотоцикл на отца

Фото: МО РФ

Тимур Иванов

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов, задержанный по делу о взятке в особо крупном размере, в 2022 году переоформил свой мотоцикл MV Agusta на своего отца, передает РИА Новости. Впервые в декларации чиновника двухколесный транспорт появился в 2019 году.

Агентство отмечает, что передача мотоцикла подтверждается данным ГИБДД, «Авто.ру» и сервисом AvtoFace. На последнем ресурсе указано, что мотоцикл принадлежал человеку, дата рождения и инициалы которого совпадают с данными Иванова. Следующим владельцем транспортного средства с 2022 года указан мужчина, чьи инициалы и дата рождения совпадают с данными его отца.

Также сообщается, что MV Agusta производится в Италии, максимальная скорость модели, которой владел Иванов, составляет 245 км/ч. Стоимость мотоцикла 2018 года выпуска находится в диапазоне от 1,1 млн до 1,5 млн рублей. При этом аналогичный мотоцикл, но уже выпущенный в 2023 году, стоит около 2,3 млн рублей.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что замминистра обороны владеет роскошным особняком. По данным канала, дом стоимостью примерно 2 млрд рублей находится в Тверской области. Как передает канал, недвижимость расположена в загородном поселке Панкратово на берегу Волги, она построена в стиле классицизма.