Стало известно, как за фейки о ВС РФ накажут игрока «Что? Где? Когда?» Суд приговорил экс-адвоката Новикова к 8,5 года лишения свободы за фейки о ВС РФ

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Илья Новиков

Бывший адвокат Илья Новиков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) получил 8,5 года колонии общего режима за фейки о российской армии, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Москвы. Суд признал виновным 42-летнего мужчину по части 2 статьи 207.3 УК РФ.

Новикова также лишили права заниматься адвокатской деятельностью и деятельностью, которая связана с администрированием сайтов в интернете. Ограничение будет действовать в течение четырех лет.

В 2023 году бывший адвокат на YouTube-канале дал интервью, где публично сообщил под видом достоверных данных заведомо ложную информацию о причастности российской армии к убийствам в Буче Киевской области. Новиков защищал в суде украинскую военнослужащую Надежду Савченко, режиссера Олега Сенцова, представлял интересы Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ экстремистской организацией и ликвидирован), Алексея Навального (внесен в список террористов и экстремистов).

Бывший адвокат с 2002 по 2016 год был постоянным участником телешоу «Что? Где? Когда?», где неоднократно выигрывал призы. С 2021-го живет и работает в Киеве. После начала СВО заявил о вступлении в состав местной теробороны.

Ранее гособвинение попросило Останкинский районный суд Москвы приговорить Twitch-стримершу YokoBovich (настоящее имя — Анна Бажутова) к шести годам лишения свободы. Поводом послужило обвинение в распространении фейков о российской армии.