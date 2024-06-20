Стало известно, как взыскать ущерб при падении дерева на машину Роскачество: при падении дерева на машину необходимо обращаться в полицию

Фото: Агентство «Москва»

Роскачество рассказало, что после падения дерева на машину нужно обратиться в полицию для фиксации повреждений. Сотрудники составят документ, укажут в нем время и место, причины падения, ущерб, нанесенный автомобилю. При подаче иска в суд для возмещения ущерба потребуется талон-уведомление об обращении в полицию.

При обращении в суд также потребуются доказательства. Необходимо, чтобы авто стояло по правилам дорожного движения, в ином случае ответчик может быть освобожден от ответственности. Также нужно доказать, что автомобиль не был поврежден в результате форс-мажора и отсутствие умышленного вреда. Кроме того, необходимо обратиться к независимым экспертам для осмотра повреждений. Позже стоимость экспертизы можно будет взыскать с ответчика.

Помимо этого, сразу после падения дерева нужно максимально задокументировать место происшествия и ущерб, причиненный деревом. Именно поэтому нельзя убирать дерево и расчищать место падения. На камеру нужно фиксировать адрес, упавшее дерево, ветки, корень дерева, если его видно, — отметили в ведомстве.

Взыскать ущерб можно с той организации, которая отвечает за содержание зеленых насаждений. Необходимо отправить претензию на их адрес, если на нее не ответят, тогда можно подать иск в суд.

Также автовладельцам напомнили, что страховка КАСКО может покрыть ущерб от падения дерева. В этом случае необходимо немедленно сообщить страховщику о случившемся. Страховка ОСАГО в данной ситуации не применима.

Ранее мощный ливень и ураганный ветер в Москве стал причиной падения дерева. Отмечается, при падении оно задело сразу три автомобиля.