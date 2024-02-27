Стало известно, как возраст родителей влияет на здоровье новорожденных GBE: возраст отца может повлиять на риск развития карликовости у ребенка

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Ученые из Австрии и США выявили взаимосвязь между возрастом отца на момент рождения ребенка и риском развития определенных заболеваний у детей. Согласно тексту публикации, размещенной в научном издании Genome Biology and Evolution (GBE), речь идет о таких болезнях, как шизофрения, аутизм и синдром Аперта. При этом ученые подчеркивают, что связь между возрастом и заболеваниями достаточно сложна.

В ходе исследования специалисты выяснили, что отложенное отцовство повышает риск возникновения мутации, способствующей развитию врожденных заболеваний у детей. По словам ученых, ей подвергается геном FGFR3. Анализ биологического материала анонимных доноров позволил получить более точные данные. В частности оказалось, что у пожилых родителей чаще рождаются дети с низкорослостью. Кроме того, дети таких отцов нередко сталкиваются с развитием танатофорной дисплазии — расстройства, характеризующегося непропорционально маленькой грудной клеткой и крайне короткими конечностями. Нередко данный вид дисплазии приводит к летальному исходу.

Как сообщалось ранее, ученые из американского штата Мичиган создали особые мини-сердца, которые помогут проводить исследования внутриутробного развития органа. Кроме того, искусственное сердце поможет оценить влияние лечебных препаратов на человеческий эмбрион.