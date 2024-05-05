Стало известно, как в СК отреагировали на гибель лошадей на Ставрополье СК возбудил дело на руководство конезавода на Ставрополье из-за гибели животных

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В отношении руководства конезавода в Ставропольском крае, где от голода погибли десятки лошадей, будет возбуждено уголовное дело о жестком обращении с животными, соответствующее распоряжение дал глава СК Александр Бастрыкин. В пресс-службе ведомства уточнили, что речь идет о лошадях редкой терской породы, а владельцы предприятия пытаются избежать ответственности.

Отмечается, что на заводе пытаются убедить общественность в том, что события, о которых идет речь, происходили в период с 2006 по 2016 годы. Также работники предприятия демонстрируют наличие большого количества корма. Но проблема заключается в том, что животные, пережившие длительный голод, уже не воспринимают пищу. Также со ссылкой на волонтеров сообщается, что директор конезавода отказался принимать их помощь с ветеринарами и реабилитацией коней.

Кроме того, съемочной группе удалось найти на территории завода спрятанное в отдельном вольере истощенное животное, за которым фактически уход не осуществляется, — указано в заявлении.

Ранее РЕН ТВ сообщил, что на ставропольском конезаводе сожгли тела десяти лошадей, погибших на его территории из-за голода. На предприятии при этом пожаловались волонтерам на регулярные проверки после того, как об истории объекта сообщили СМИ.