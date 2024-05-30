Стало известно, как в России хотят бороться с YouTube и TikTok Директор ЦКИТ Массух: нужно замедлять работу YouTube и TikTok

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чтобы бороться с зарубежными платформами YouTube и TikTok, нужно замедлять их работу, считает директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий (ЦКИТ) Илья Массух. Как он отметил в беседе с «Парламентской газетой», полностью блокировать площадки для распространения контента нельзя.

Эксперт отметил, что этими зарубежными площадками активно пользуются россияне, причем с помощью YouTube даже проводят уроки в школах. По его словам, это неправильно, однако полностью блокировать площадку нельзя, так как она стала социальным явлением.

Кроме того, блокировка ни к чему не приведет, поскольку многие россияне умеют пользоваться сервисами VPN, добавил специалист. Вместо этого лучше замедлять работу таких зарубежных платформ, что заметно ухудшит их качество.

При этом нужно предоставить людям альтернативу в виде хорошо работающего отечественного видеохостинга, — объяснил Массух.

Ранее депутат Госдумы Александр Ющенко рассказал, что создание достойных аналогов YouTube в России по-прежнему остается актуальной задачей. Парламентарий отметил, что у российских властей есть определенные претензии к YouTube, в частности политизированность платформы.