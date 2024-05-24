Стало известно, как в РФ решили вопрос с оборудованием для блокировок Роскомнадзор готов полностью перейти на российское оборудование

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Российские производители наладили выпуск всех комплектующих для блокировки нежелательных интернет-ресурсов, а доля отечественного оборудования, используемого в системе безопасности, значительно увеличилась, заявил директор Центра специальных проектов ГРЧЦ Сергей Темный. Он уточнил, что Роскомнадзор, которому подведомственно ГРЧЦ, к 2024 году полностью отказался от закупок оборудования иностранного производства, пишет RTVI.

<..> на иностранных платформах мы делали, например, оборудование DPI, которое является сердцем нашей системы. Это полностью российская разработка, но до 2022 года она была реализована на иностранном оборудовании, — пояснил он.

Темный добавил, что сейчас некоторые комплектующие проходят тестирование, но РКН уже готов к закупкам после завершения всех надлежащих процедур. Также он отметил, что в целом доля импортного оборудования, приобретенного до этого и используемого операторами связи, не превышает 25%.

Ранее Роскомнадзор рекомендовал интернет-провайдерам ограничить сбор информации иностранным ботам с российских ресурсов. Речь идет в том числе о таких инструментах, как Googlebot, GPTBot, Apple Bot. Это, по предположению ведомства, исключит сбор данных о критических уязвимостях российских ресурсов.