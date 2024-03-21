Стало известно, как уровень дохода влияет на ощущение счастья Психолог Моргунов: уровень доходов второстепенно влияет на ощущение счастья

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На ощущение удовлетворенности жизнью влияет ряд факторов, в том числе размер доходов, однако он не является ключевым, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» психолог Евгений Моргунов. По его словам, наиболее важными для счастья являются социальная стабильность, достижение поставленных целей и темперамент человека.

Когда обещают повышение зарплаты — это фактор действующий, но временный, через полгода, допустим, он сойдет на нет, — заявил Моргунов.

Он отметил, что второстепенная важность уровня доходов подтверждается нахождением жителей ЕС «среди середняков по этим показателям». Психолог добавил, что значение имеет не только внешняя среда, но и личностные качества человека. Так, одни люди по своей натуре более депрессивные, а другие — всегда веселые, пояснил специалист.

Многообразие переменных вносит свой вклад в результат, — подытожил он.

Ранее тревел-блогер Наталья Ансталь заявила, что власти Финляндии создают для своих граждан максимально комфортные условия жизни, что делает страну самой счастливой в мире. Все это учитывается и влияет на настроения в обществе. При этом в Финляндии минимальное различие между самой высокой и самой низкой зарплатами, добавила Ансталь.