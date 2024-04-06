Стало известно, как украинцам удалось создать пророссийское подполье Военэксперт Дандыкин: ЦРУ, MI6 и СБУ так и не смогли пресечь создание подполья

Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что украинские спецслужбы, а также их коллеги из ЦРУ и МI6 не смогли предотвратить создание пророссийского подполья, так как оказались неспособны контролировать абсолютно все способы передачи информации. При этом собеседник отметил, что Киев проводил «зачистку» в течение 10 лет, подавляя любые симпатии к РФ.

Работа тяжелая. Против ребят работают не только Буданов, но и ЦРУ, МI6. Вероятно, немецкие спецслужбы, польские спецслужбы. У американского ЦРУ и британской разведки МI6 опыт особенно богатый. Киев за 10 лет провел основательную зачистку всего, что связано с Россией, любые пророссийские мнения пресекали. Но даже они не могут контролировать все каналы связи, соцсети, мессенджеры и так далее, — считает Дандыкин.

Ранее представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщал, что Вооруженные силы России поразили склад боеприпасов в Харькове. По его словам, прилеты были «очень громкие и объемные». Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Ранее серия взрывов прозвучала в Харькове. Местные паблики утверждают, что было две серии взрывов — два громких прилета и четыре потише. Местные власти ситуацию не комментировали. Воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях Украины.

Также стало известно о громких звуках в Одессе и Очакове Николаевской области. Несколько взрывов прогремело в областном центре Харьковской области.