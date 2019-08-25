https://static.news.ru/photo/21fc2dc6-c71d-11e9-b3f9-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Флаг на здании Дома правительства России проверяют каждую неделю и при необходимости отправляют в чистку и на ремонт. За работой «хранителей» триколора можно посмотреть в Twitter кабмина.
Флаг на здании Дома правительства подвержен влиянию погодных условий, поэтому каждую неделю его проверяют и отправляют по необходимости на ремонт и в чистку, — говорится в сообщении в микроблоге.
В этом году российский триколор отмечает 350-летие. Флаг на здании Дома Правительства подвержен влиянию погодных условий, поэтому каждую неделю его проверяют и отправляют по необходимости на ремонт и в чистку. Смотрите видео: pic.twitter.com/55hy3wXEU5
День государственного флага России ежегодно отмечается 22 августа.
Ранее News.ru писал, что половина граждан страны не знает, как выглядит российский флаг. Согласно опросу, проведённому ВЦИОМом, 50% респондентов не смогли расставить цвета триколора в правильной последовательности. В то же время подавляющее число опрошенных заявили, что испытывают гордость, восхищение или симпатию при виде государственной символики России.