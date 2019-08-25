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Глава российского правительства Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов угольной промышленности с профессиональным праздником. В адресованной им телеграмме он обратил внимание на значительную роль угольной промышленности в развитии страны.

Сегодня Россия — одна из ведущих горнодобывающих стран в мире, а её угольная промышленность способствует росту экономики, вносит большой вклад в обеспечение энергетической безопасности. Во многом благодаря вам стабильно работают...