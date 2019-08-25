Фото: Сергей Булкин/News.ru

Флаг на здании Дома правительства России проверяют каждую неделю и при необходимости отправляют в чистку и на ремонт. За работой «хранителей» триколора можно посмотреть в Twitter кабмина.

Флаг на здании Дома правительства подвержен влиянию погодных условий, поэтому каждую неделю его проверяют и отправляют по необходимости на ремонт и в чистку, — говорится в сообщении в микроблоге.

День государственного флага России ежегодно отмечается 22 августа.

Ранее News.ru писал, что половина граждан страны не знает, как выглядит российский флаг. Согласно опросу, проведённому ВЦИОМом, 50% респондентов не смогли расставить цвета триколора в правильной последовательности. В то же время подавляющее число опрошенных заявили, что испытывают гордость, восхищение или симпатию при виде государственной символики России.

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