Стало известно, как Трепова собиралась сбежать из России после взрыва RT: кураторы Треповой обещали вывезти ее из России после взрыва в кафе в Санкт-Петербурге

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Дарья Трепова

Кураторы Дарьи Треповой, подозреваемой в убийстве военкора Владлена Татарского, обещали вывезти ее из России, утверждает RT со ссылкой на анонимный источник. По данным телеканала, для этого были разработаны несколько маршрутов.

Кроме того, СМИ сообщает, что во время задержания у девушки на руках были билеты в Узбекистан.

Трепову подозревают в причастности к взрыву в кафе на Университетской набережной, где проходил творческий вечер военкора Татарского. Инцидент произошел 2 апреля, в результате взрыва военный блогер погиб. По предварительным данным, взорвалась статуэтка, которую ему подарила Трепова. Ранения получили 40 человек.

СМИ писали, что посылку со взрывчаткой, которую передали подозреваемой, могли курировать зарубежные айтишники. Трепова общалась с активистом, который предложил ей перебраться в Киев на позицию редактора в одном из медиаресурсов для борьбы с российской пропагандой.

Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщал, что за каждое выполненное задание от куратора с Украины Трепова получала по 20 тысяч рублей в криптовалюте. Передача статуэтки, которая взорвалась в руках у Татарского, была одним из заданий.